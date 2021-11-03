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+ФОРМАТ Полянский о включении 12-летней в базу «Миротворца»

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Детский фонд Организации Объединенных Наций (ООН) ЮНИСЕФ обсудит с Киевом ситуацию с Фаиной Савенковой. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает телеканал «Известия». 12-летнюю девочку внесли в базу сайта «Миротворец». Ребенка признали угрозой нацбезопасности Украины

«Когда ребенок туда попадает, это просто за гранью, что называется, добра и зла. Если ситуация доходит до того, что ребенка заносят в эту базу, который ни разу ничего плохого об Украине не сказал, который рассказывает только про свою жизнь, про то, что она всю сознательную жизнь живет под обстрелами, и это правда», — прокомментировал ситуацию Полянский.

12-летняя Савенкова — писательница из Луганска. Девочку даже включили в местный Союз писателей. В «Миротворец» ребенка включили после видеообращения к ООН к членам Совета Безопасности ООН, в котором девочка попросила помочь детям Донбасса обрести мирную жизнь.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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