Военные США и Южной Кореи провели совместные учения

США и Южная Корея начали масштабные совместные учения. Главная ударная сила

маневров — авиация. С обеих сторон задействовано более 200 самолетов, передает телеканал «Известия». Подробности целей, задач и хода учений стороны не раскрываю. По мнению экспертов, внезапные маневры — попытка запугать КНДР.

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