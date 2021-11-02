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Wizz Air по непредвиденным причинам вернула в Будапешт летевший в Москву самолет

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Авиакомпания Wizz Air сообщила: отправить самолет, выполнявший рейс Будапешт — Москва, в пункт вылета после вынужденной посадки в Киеве пришлось по «непредвиденным причинам». В киевский аэропорт Борисполь лайнер был перенаправлен из-за погодных условий, сообщили «Известиям» в пресс-службе авиакомпании во вторник, 2 ноября.

«Ввиду неблагоприятных погодных условий (туман) в пункте назначения рейс W6 2489 Wizz Air был перенаправлен в киевский аэропорт «Борисполь». Авиакомпания планировала отправить пассажиров в Москву, как только погода наладится, но ввиду непредвиденных обстоятельств пассажиров пришлось вернуть в Будапешт», — рассказали в Wizz Air.

Рейс W6 2490 Москва — Будапешт был также отменен. Об этом руководство компании предупредило пассажиров, а также предложило альтернативные рейсы или возможность полного возврата денег.

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«Предложили 120% от первоначальной стоимости проезда в кредит бронирования авиакомпании. Хотя обстоятельства от авиакомпании не зависели, Wizz Air приносит свои искренние извинения за любые причиненные неудобства», — добавили в авиакомпании.

Ранее, 2 ноября, стало известно, что самолет авиакомпании Wizz Air приземлился в Киеве из-за тумана в российской столице ранее в этот день. По предварительным данным, Украина не разрешила борту лететь в Москву, поэтому лайнер отправился обратно в Будапешт. Отмечается, что на борту находилось большое количество граждан России.

Пассажиры рейса авиакомпании Wizz Air Будапешт — Москва, который вынужденно сел в Киеве, а затем вернулся в Венгрию смогут улететь в Москву в среду, 3 ноября.

Пассажирка самолета авиакомпании Wizz Air рассказала «Известиям» подробности инцидента, в результате которого борт сел в Киеве, а затем вернулся обратно в столицу Венгрии.

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