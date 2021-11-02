Пассажиры не допущенного в Москву из Киева самолета провели 10 часов без еды

Пассажирка самолета авиакомпании Wizz Air, выполнявшего рейс Будапешт–Москва, рассказала «Известиям» подробности инцидента, в результате которого борт сел в Киеве, а затем вернулся обратно в столицу Венгрии.

По ее словам, пассажиры около 10 часов оставались без питания, так как летели на лоукостере.

«В 5:55 мы вылетели из Будапешта в Москву. Уже в полете капитан корабля рассказал, что мы не сможем сесть в Москве из-за сильного тумана, хотя об этом все прекрасно знали еще вечером накануне вылета», — подчеркнула она.

Как она продолжила, самолет летал в небе над Москвой около часа, после чего ушел в Киев на дозаправку. В столице Украины пассажиры находились два часа, их не выпускали из самолета. По словам стюартов, ожидалось, что рейс вылетит в Москву.

«Однако мы просидели в замкнутом самолете около шести часов. Мы не могли выйти, у нас не было ни воды, ни еды. Просто сидели и ждали. Изначально была надежда вернуться из Киева в Москву, но позже нам сказали, что у Украины нет прямого авиасообщения с Россией», — напомнила она.

По словам пассажирки, им должны обменять билеты на самолет и предоставить гостиницу, но ничего не происходит. Wizz Air продавал пассажирам еду за деньги во время многочасовой задержки рейса. Спустя несколько часов «полета» им выдали бесплатно по банке газировке и упаковке орешков, заключила она.

В настоящее время рейс вернулся в Будапешт. Пассажиры смогут улететь в Москву в среду, 3 ноября.

Авиасообщение между Россией и Украиной прекращено с октября 2015 года по инициативе Киева. Власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов.