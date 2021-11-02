Байден обвинил Россию и страны ОПЕК в увеличении цен на нефть

Президент США Джо Байден сообщил, что скачки цен на нефть вызваны поведением России и стран ОПЕК. Об этом он заявил 2 ноября на пресс-конференции в Глазго, где проходит сессия климатической конференции СOP26.

«Если взглянуть на цены на бензин и нефть, то на данный момент происходящее — последствие отказа России или стран ОПЕК качать больше нефти. Посмотрим, куда это приведет рано или поздно», — сказал Байден на пресс-конференции, трансляция которой велась в официальном Twitter президента США.

Ранее, 31 октября, американский лидер раскритиковал возможный отказ РФ и ОПЕК+ наращивать добычу нефти. По его мнению, если Россия и другие страны ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти, это будет неверным решением.

На слова Байдена ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия является участницей договоренностей ОПЕК+ и будет следовать обязательствам в рамках договоренностей.

29 октября Bloomberg сообщало, что США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти ведут активную кампанию, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти. При этом администрация Джо Байдена обеспокоена ростом цен на бензин, стоимость которого достигла семилетнего максимума.

По данным журналистов, официальные лица США, Японии и Индии начали призывы к другим крупным потребителям и странам-экспортерам нефти еще около трех недель назад, «однако в последние дни они усилились из-за роста цены нефти до $85 за баррель».

18 октября ОПЕК+ перевыполнил требования по ограничению добычи нефти. В сентябре альянс выполнил сделку на 115%, в августе — на 116%. Поскольку не все страны могут нарастить добычу до оговоренных объемов, это может привести к дефициту предложения на рынке. В результате более крупные производители могут нарастить добычу.