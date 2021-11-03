На новый маневр: войска отработали борьбу с беспилотниками в горах

Минобороны завершило серию учений на Кавказе и в Крыму, на которых отрабатывались и изучались возможности российской противовоздушной обороны по борьбе с беспилотниками в горных условиях . Война в Нагорном Карабахе показала, что при боестолкновениях в такой местности дроны становятся особо опасными — из-за рельефа их сложно обнаружить и сбить. На учениях предполагаемую массированную атаку беспилотников удалось отразить совместными действиями сил ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам экспертов, в горах успех может принести только слаженная работа всех подразделений, участвующих в бою.

Горы спрячут

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, на учениях в Крыму и на Кавказе подразделениям ПВО и РЭБ удалось проверить новую тактику отражения атак БПЛА в горах. Маневры проходили в условиях, приближенным к боевым. Горные районы максимально затрудняли действия расчетов ПВО и РЭБ, позволяя дронам на подлете к цели прятаться за хребтами или в ущельях.

По словам источников «Известий», результаты маневров признаны успешными. Теоретические разработки и тактические находки, опробованные на учениях, оправдали себя.

Новый маневр Зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска-М1» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее военное ведомство сообщало, что сводный отряд горного мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО по борьбе с БПЛА отбил атаки дронов условного противника на полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии. В его состав вошли подразделения РЭБ, войсковой разведки, расчеты зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗРПК) «Тунгуска-М1» и ЗРК «Стрела-10».

В ходе учений подразделениям ПВО удалось уничтожить все цели, а комплексы РЭБ подтвердили свою высокую эффективность, подавив каналы управления и навигации дронов с помощью станций помех «Житель». В маневрах приняли участие более 500 военнослужащих.

В горах даже достаточно простые ударные БПЛА получают ряд преимуществ, которые обороняющейся стороне надо свести на нет, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Дрон не виден для радаров и оптических средств за горными склонами , — объяснил он. — В итоге БПЛА получают хорошие шансы на проведение неожиданной атаки, а у обороняющейся стороны сокращается время для ответной реакции. Опыт Сирии показал, что в такой местности неплохо проявляют себя сводные отряды, куда могут входить средства ПВО, РЭБ и даже снайперы с крупнокалиберными винтовками . Также в горах очень важно наладить контроль воздушной обстановки.

Найти дроны помогут самолеты ДРЛО, с которыми войска держат связь. Видимость радаров ПВО повышают выдвижные антенны и грамотное их расположение на вершинах. Наконец, сейчас разрабатываются БПЛА с небольшими радарами, которые помогут отслеживать воздушную обстановку в местности с сильно пересеченным рельефом, отметил эксперт.

На новый маневр Станция постановки помех Р-330Ж «Житель» Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Также важна организация системы ВНОС — визуального наблюдения, оповещения и связи , — заключил он. — Для этого бойцы выдвигаются на высоты, чтобы с помощью биноклей и даже оптических прицелов штатных систем вооружения искать воздушные цели.

Такой отряд был создан и на учениях в Карачаево-Черкесии . Станция постановки помех «Житель» блокировала связь, а также заглушала каналы получения информации с навигационных GPS-спутников. Такие действия мешают дронам или крылатым ракетам ориентироваться на местности при нанесении ударов.

ЗРПК «Тунгуска-М1» был спроектирован во второй половине 1990-х годов и был принят на вооружение в 2003 году. Он применяется для борьбы с вертолетами, самолетами тактической авиации, крылатыми ракетами и беспилотниками. При этом может вести огонь в движении, во время коротких остановок и с места. На его вооружении восемь ракет и два 30-мм зенитных двуствольных скорострельных автомата.

ЗРК «Стрела-10» предназначен для уничтожения обнаруженных воздушных целей на малых высотах. Он располагается на легкобронированных тягачах МТ-ЛБ, а в его арсенале есть ракеты с головками самонаведения.

На новый маневр Зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С1» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Атаки беспилотников

Учения подразделений ПВО по отработке защиты от ударов беспилотников с воздуха стали проводить на регулярной основе после атаки на российскую военную базу Хмеймим в Сирии и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе в 2018 году . Тогда по российским объектам попытались нанести удар 13 дронов, вооруженных небольшими бомбами.

В ходе отражения атаки беспилотников боевиков шесть малоразмерных воздушных целей удалось взять под свой контроль подразделениям радиоэлектронной борьбы — они перехватили внешнее управление аппаратами. Из них три были посажены, а еще три БПЛА взорвались при посадке от столкновения с землей. Семь дронов были уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь-С».

Ударные дроны активно используются во всех масштабных конфликтах последних лет. Во время гражданской войны в Ливии обе стороны использовали современные ударные беспилотные системы. Объединенные Арабские Эмираты снабдили армию Хафтара китайскими Wing Loong («Птеродактиль»). Турция передала своим союзникам в Триполи не менее двух десятков Bayraktar TB2. БПЛА атаковали позиции войск, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также аэродромы.

На новый маневр Китайский беспилотник Wing Loong Фото: Global Look Press/Liang Xu

Боевые действия в Нагорном Карабахе в прошлом году показали, что в горных условиях отразить удары БПЛА особенно трудно . Армия Азербайджана использовала дроны Bayraktar, ряд других беспилотников и барражирующие боеприпасы турецкого или израильского производства. Применяли даже небольшие квадрокоптеры-камикадзе Kargu-2, которые весят 15 кг и несут бомбу весом около 1,5 кг. С помощью этих дронов уничтожались бронетехника, артиллерия и средства ПВО.