Угроза «агрессии России» против Польши сильно преувеличена. Об этом 31 октября заявил бывший польский премьер-министр, депутат Европарламента Влодзимеж Цимошевич.

«Утверждение, что со стороны России нам прямо грозит какая-либо агрессия, — это очень большое преувеличение», — сказал он в эфире на портале Wirtualna Polska.

Планы властей Польши увеличить численность армии до 300 тыс. солдат он назвал абсурдными.

«Для меня это звучит абсурдно. Не считая Турции и США, такой большой армии нет во всем Североатлантическом альянсе», — отметил политик.

В то же время Цимошевич признал, что «ситуация с безопасностью в Европе хуже, чем она была 10 лет назад».

Ранее, 26 октября, состоялась конференция министерства национальной обороны Польши, где обсуждался законопроект «Об обороне отечества», в котором Россия рассматривалась в качестве потенциального противника. Он позволяет выделить дополнительные средства на модернизацию польской армии.

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость», вице-премьер правительства Ярослав Качиньский указал на то, что к разработке данного закона Польшу побудили «мощная российская армия» и «постоянные учения у границ страны». При этом он добавил, что Россия якобы «стремится к восстановлению империи, которая распалась в 1991 году».

Кроме того, минобороны заявило о намерениях создать войска защиты киберпространства и значительно увеличить численность военнослужащих, вплоть до 300 тыс. солдат.

До этого, 20 октября, Качиньский заявил, что Россия в настоящий момент ведет против страны «многоступенчатую гибридную войну». Он подчеркнул, что границы Республики Польша священны.

Российский сенатор Алексей Пушков в тот же день указал, что у польской внешней политики «на первом плане всегда эмоции, на втором — гордыня, на третьем — синдром жертвы, а расчет и здравый смысл даже в пятерку главных признаков не входят». По его словам, Польша также проиграла войну против поставок российского газа в Европу «по всем статьям».

18 октября портал Defence24 опубликовал статью, в которой говорится о якобы превосходстве польского оружия над российским. Однако автор материала признал, что при разработке переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Варшава пользуется наработками Москвы.