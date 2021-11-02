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На Украине заявили о возможности восстановить отношения с Россией

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У Украины есть шанс восстановить отношения с Россией. Это должно являться одной из стратегических целей украинского руководства наряду с восстановлением единства страны. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил миллиардер и внефракционный депутат Верховной рады Вадим Новинский в интервью порталу Lenta.Ru.

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По его словам, для налаживания добрососедских отношений с Москвой должна быть «воля политиков и государственных лидеров», которые, в свою очередь, должны обладать «чувством ответственности перед Богом и собственным народом».

Также Новинский заявил, что Украина и Россия не могут жить в постоянной вражде и обязаны быть братскими странами. По его мнению, для этого между государствами должны быть исчерпаны противоречия, накопившиеся на протяжении последнего времени, а украинским политикам необходимо перестать «петь матерные частушки в адрес России».

Кроме этого бизнесмен оценил шансы возвращения Донбасса в состав Украины на условиях федерации. Он подчеркнул, что вести переговоры на основе Минских соглашений надо немедленно.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден на встрече в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе, передает RT.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия. Он отметил обострение ситуации в Донбассе.

5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул желание России нормализовать отношения с Украиной. Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее подтвердил готовность встретиться с Зеленским, так как отношения с Киевом надо налаживать. Однако ответного желания со стороны Украины не видно, уточнил Песков.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.

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