Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: в Москве наблюдается «радиационный туман»

Туман, окутавший столичный регион, не связан с внешними факторами и стал естественным метеорологическим явлением. Его называют радиационным, из-за того что происходит выхолаживание, которое не имеет отношения к радиоактивности. Об этом 2 ноября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, такой туман образуется на фоне антициклональной, малооблачной погодой. В результате в темное время суток происходит сильное радиационное выхолаживание воздуха около поверхности земли. Когда воздух охлаждается, в условиях безветрия и влажности образуется туманный коктейль из капелек воды.

«Энергетическое выхолаживание подстилающей поверхности при отсутствии облаков», — рассказал он в беседе с «Известиями».

Как напомнил Вильфанд, о туманной погоде жителей Москвы и Подмосковья предупреждали накануне.

Густой туман минувшей ночью окутал улицы Москвы. На некоторых улицах видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

В МЧС предупредили о сильном тумане в столице и области 1 ноября. Водителей из-за плохой погоды попросили значительно снижать скорость движения и не отвлекаться на пользование гаджетами.

Как правило, радиационные туманы начинают рассеиваться через 2–3 часа после восхода Солнца.

Как добавляет «Газета.ру», в настоящий момент вероятность того, что туман будет и ночью 3 ноября, не очень большая. В Гидрометцентре пообещали, что опубликуют предупреждение о природном явлении.