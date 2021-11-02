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Талибы сообщили об уничтожении всех напавших на больницу в Кабуле

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Все боевики группировки «Исламское государство в Хорасане» (запрещена в РФ), участвовавшие в нападении и совершении двух взрывов возле больницы в центре Кабула, уничтожены. Об этом 2 ноября сообщил представитель катарского политического офиса запрещенной в РФ организации «Талибан» Ахмад Ясир.

«Перестрелка в Кабуле завершилась уничтожением боевиков ИГ», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

По словам врача из военного госпиталя, на который было совершено нападение, ситуация нормализовалась. По данным местных СМИ, перестрелка между талибами и боевиками ИГ продолжалась около часа.

Согласно последней информации, в результате двух взрывов, прогремевших в центральной части Кабула возле здания больницы имени Мухаммада Дауд-хана, погибли 23 человека, ранены 50.

В российском посольстве подчеркнули, что произошедшее не затронуло граждан РФ, в районе посольства обстановка спокойная.

Медучреждение принадлежит минобороны Афганистана. Оно находится в посольском квартале Вазир-Акбар-Хан и рассчитано на 400 койко-мест, являясь одним из крупнейших в стране.

Ранее, 20 октября, в Кабуле также произошел взрыв. Он прогремел в районе Дехмазанг напротив здания штаба пограничной полиции. Осколками были повреждены стены здания. Разрушено асфальтовое покрытие дороги.

15 октября в шиитской мечети Биби-Фатима в афганском Кандагаре произошел теракт. В результате взрыва погибли 63 человека, еще 83 пострадали. Ответственность за взрыв взяло на себя ИГ (запрещена в РФ).

До этого, 8 октября, в шиитской мечети Сеид-Абад в Кундузе также прогремел взрыв, в результате которого погибли 150 человек, еще 200 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство — Вилаят Хорасан».

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001-го. Движение «Талибан» начало наступление на крупные города страны. 15 августа талибы вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Позднее создавшие новое правительство талибы отметили готовность противостоять террористам в стране.

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