Путин назвал число находящихся на вооружении российской армии беспилотников

На вооружении российской армии находится более 2 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Он также указал на необходимость развивать беспилотную авиацию.

«Сейчас на вооружении у нас находится свыше 2 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Нужно и дальше над ними работать, работать так же напряженно, как это было в последнее время. Имею в виду в том числе применение искусственного интеллекта и самых современных достижений техники, науки», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, военные РФ способны эффективно отражать атаки беспилотников. Глава государства также подчеркнул, что за последние годы беспилотная авиация хорошо себя зарекомендовала.

«Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, — атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов», — добавил он.

В конце сентября источники в Минобороны рассказали «Известиям», что Военно-морской флот России получит БПЛА-камикадзе. Беспилотники планируется использовать для ударов по морским и наземным целям. В частности, такие изделия эффективны против легких катеров и моторных лодок. Как убежден военный эксперт Дмитрий Болтенков, такие БПЛА увеличат боевую мощь российских кораблей, морской пехоты и подразделений спецназначения.

В том же месяце российский лидер отметил уникальность российского вооружения и военной техники. Он также подчеркивал, что многие образцы российского вооружения не имеют альтернатив в мире.

По словам главы государства, российские Вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс развиваются с учетом достижений науки и фундаментальных исследований, в том числе искусственного интеллекта и робототехники. В связи с этим он выразил надежду на интерес западных партнеров к российскому оружию

В августе руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований Ян Чибисов, рассказал что на российских боевых кораблях могут появиться комплексы из разведывательных беспилотников и циклолетов-платформ. По его словам, фонд предложил комплекс из двух аппаратов, где первый — циклолет, который обеспечивает подъем и спуск разведывательного беспилотника на корабль, а второй — сам беспилотник большой продолжительности полета.