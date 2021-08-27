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В России создадут корабельные беспилотники на базе циклолетов

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На российских боевых кораблях могут появиться комплексы из разведывательных беспилотников и циклолетов-платформ. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований Ян Чибисов.

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По его словам, существующая вертолетная техника по времени и дальности полета уже не отвечает современным требованиям, поскольку имеет радиус полета 200 км, а продолжительность полета составляет лишь три часа. Поэтому, пояснил Чибисов, командование ВМФ сформулировало техническое задание на перспективную систему.

В свою очередь Фонд перспективных исследований предложил комплекс из двух аппаратов, где первый — циклолет, который обеспечивает подъем и спуск разведывательного беспилотника на корабль, а второй — собственно сам беспилотник большой продолжительности полета. В качестве последнего предложили использовать решения на основе аэродромной авиации типа более тяжелой модификации беспилотника «Орион» с продолжительностью полета 24 часа.

«Платформа поднимает беспилотник самолетного типа в воздух, обеспечивает выход на нужную скорость и угол запуска, как будто тот взлетает с аэродрома. То есть он полностью заменяет собой взлетно-посадочную полосу, становясь воздушным аэродромом. <…> На посадке эта же платформа догоняет беспилотник, подлетает и сама его подхватывает», — цитирует Чибисова «РИА Новости».

Он также добавил, что все операции будут проводиться в автоматическом режиме без участия оператора.

Работы над проектом «Циклон-2» стартуют в конце 2021 года и продлятся 3,5–4 года.

Ранее, 24 августа, Минобороны России подписало контракт с Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения на поставку опытного образца тяжелого штурмового робототехнического комплекса «Штурм». Контракт подписали в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021». Мероприятие проходит с 22 по 28 августа.

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