ВМФ России усилят дронами-камикадзе

Военно-морской флот России получит БПЛА-камикадзе. Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, в настоящее время в военном ведомстве прорабатывается вопрос о вооружении флота барражирующими боеприпасами — так официально называются эти беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Разместить дроны-камикадзе на кораблях можно в сжатые сроки. Новым системам вооружения не требуются специальные ангары, а катапульты для запуска БПЛА могут работать прямо с палубы после минимальных переделок. Для применения с кораблей могут использоваться как существующие БПЛА, так и специально разработанные для ВМФ дроны. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Беспилотники планируется использовать для ударов по морским и наземным целям. В частности, такие изделия эффективны против легких катеров и моторных лодок — их активно используют диверсанты и различные террористические организации. Также барражирующие боеприпасы незаменимы при поддержке морской пехоты и спецназовцев, действующих на берегу.

Как ранее сообщило Минобороны, в октябре на Камчатке провели учения, где отрабатывалась огневая поддержка морской пехоты при высадке на побережье. В ходе маневров впервые использовались, начиненные взрывчаткой беспилотные самолеты-камикадзе. С их помощью уничтожалась живая сила и техника условного противника.

Такие БПЛА увеличат боевую мощь российских кораблей, морской пехоты и подразделений спецназначения, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«На учениях тихоокеанцы отработали новый тактический элемент — точечные удары дронов по противнику во время десантирования, — рассказал он «Известиям». — Десант наиболее уязвим при высадке на берег — в этот момент больше всего потерь. Точный огонь барражирующих боеприпасов в этой фазе боя сохранит жизни бойцам».

Некоторые модели российских барражирующих боеприпасов уже получили боевое крещение. В частности, дроны «Куб» и «Ланцет» применялись в Сирии.

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Под крышей дрона: ВМФ усиливается БПЛА-камикадзе