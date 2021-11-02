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В МИД РФ назвали инструменты в борьбе с изменением климата

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Атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами в борьбе с изменением климата. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

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«Исходим из четкого понимания необходимости согласованных действий всего международного сообщества. Для нас ключевыми задачами на конференции сторон являются признание роли лесов, в том числе лесных проектов, а также атомной энергии как реального инструмента борьбы с изменением климата», — сказал Вершинин «РИА Новости».

По его словам, «зеленая» повестка страны охватывает весь спектр природоохранных направлений: от обеспечения экологической безопасности в Арктике до борьбы с опустыниванием на юге страны.

Кроме того, Вершинин подчеркнул, что изменение климата — это серьезный вызов для России с учетом масштабов ее территории.

«Мы уже добились значительного снижения выбросов, внеся существенный вклад в снижение негативного влияния парниковых газов на атмосферу. Еще больше предстоит сделать, принимая во внимание природно-климатические особенности нашего государства, структуру его хозяйственной системы, а также стратегию дальнейшего социально-экономического развития», — заявил Вершинин.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) открылась в Глазго 31 октября. На двухнедельном форуме представители государств должны будут договориться, как ускорить исполнение Парижского соглашения и перейти на зеленую энергетику.

Ранее в этот день стало известно, что президент России Владимир Путин выступит с видеообращением на 26-й конференции, которое будет приурочено к принятию декларации о защите лесов.

Днем ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал «Известиям», что в РФ обсуждается достижение углеродной нейтральности некоторыми регионами как эксперимент. По словам Бурматова, России уже удалось достичь сокращения объема выбросов парниковых газов до 70% от уровня 1990 года.

31 октября Путин в ходе выступления на саммите G20 в режиме видеоконференции заявил, что средняя температура в России растет быстрее общемировой. За 10 лет она увеличилась на полградуса.

25 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, необходимое для запуска в стране с 2023 года системы государственного учета выбросов парниковых газов. Документ требовался для реализации положений закона об ограничении выбросов парниковых газов, подписанного Путиным в июле текущего года.

21 октября президент, выступая на заседании международного клуба «Валдай», подчеркнул, что природные катаклизмы в современном мире стали едва ли не нормой и отрицать климатические деформации уже невозможно. Он добавил, что климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться.

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