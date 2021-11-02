В США стартовали учения Global Thunder 22 по отработке ядерных ударов

Стратегическое командование (STRATCOM) вооруженных сил США в понедельник, 1 ноября, объявило о начале ежегодных учений по ядерному командованию и управлению, а также полевых учений Global Thunder 22. Об этом говорится в заявлении STRATCOM.

В сообщении уточняется, что Global Thunder 22 дают возможность для тренировок во всех районах миссии командования с особым упором на «готовность ядерных сил».

Во время учений будет проведена оценка способности отдельных компонентов STRATCOM осуществлять сдерживание и проведение совместных операций при возможной агрессии против США или кого-то из союзников.

«Global Thunder 22 будет применять опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами, службами и вовлеченными правительственными агентствами США в целях сдерживания, обнаружения и при необходимости отражения стратегических атак против США и их союзников», — отмечается в документе.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. В акваторию Черного моря зашел ракетный эсминец ВМС США USS Porter. Силы и средства Черноморского флота РФ приступили к слежению за его действиями. Также появились кадры, как эсминец прошел по проливу Босфор. Позднее, 1 ноября, к нему присоединился флагман Шестого флота военно-морских сил США USS Mount Whitney.

Несмотря на то что американские корабли прибывают в Черное море в рамках военных учений, западное командование заявляет, что происходящее больше походит на совместную операцию с союзниками.

Президент России Владимир Путин на совещании в Сочи по оборонной тематике 1 ноября высказался о военных кораблях США. Вошедший в Черное море корабль ВМС США можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны, сказал он.

Ранее в этот день российский лидер заявил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации. Он обратил внимание, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ страны.