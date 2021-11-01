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Организатору речных поездок в Москве грозит штраф до 1 млн рублей

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Организаторам речных перевозок по Москве-реке грозит штраф до 1 миллиона рублей за нарушение режима нерабочих дней. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал 1 ноября главный инспектор Объединения административно-технических инспекций столицы Антон Романов.

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По его словам, в ходе рейдов 1 ноября было выявлено проведение досуговых мероприятий среди граждан на территории Северного речного вокзала. Кроме того, перевозчик «Волга-Комплекс» не обеспечила соблюдение использования средств индивидуальной защиты и социальной дистанции.

Организации грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. Сумма может вырасти до 1 млн, если выяснится, что из-за нарушений заболели или скончались люди. В этом же случае организацию могут закрыть на 90 суток.

В ходе рейда инспекторы обнаружили семь судов нарушителя. Представители организации будут приглашены в инспекцию.

Как стало известно 31 октября, трем московским барам грозит закрытие на срок до 90 суток. Полиция и представители Объединения административно-технических инспекций Москвы провели в субботу рейды по заведениям столицы.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин указал на то, что в стране складывается сложная эпидемиологическая ситуация, наблюдаются рекордные показатели новых случаев COVID-19. Он подчеркнул, что вакцинация является самым лучшим способом защитить себя и близких, передает НСН.

Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в столице остается сложной. По его словам, за последнюю неделю только госпитализировано около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут продлить их после 7 ноября.

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