Трем московским барам грозит закрытие на срок до 90 суток. Полиция и представители Объединения административно-технических инспекций Москвы провели в субботу рейды по заведениям столицы. В барах были выявлены нарушения санитарно-эпидемических ограничений. Организаторы устроили ночные дискотеки и шоу, сообщает телеканал «Известия». Посетители не соблюдали безопасную дистанцию. Большая часть гостей находилась в барах без масок и других средств индивидуальной защиты.

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