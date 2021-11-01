Число пассажиров в общественном транспорте Подмосковья сократилось почти на 60%

В Подмосковье доля пассажиров общественного транспорта снизилась на 58% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщили в понедельник, 1 ноября, областном минтрансе.

В автобусах людей оказалось на 44% меньше, чем неделю назад, а количество школьников снизилось почти на 93%. Утром 1 ноября на электричках совершили более 1,1 млн поездок. Но это на 14,6% меньше, чем в прошлый понедельник.

«Число поездок льготных категорий граждан в Подмосковье сократилось на 50%», — цитирует телеканал «360» сообщение ведомства.

Жителям напомнили, что в транспорте усиленно проверяют масочный режим. Средства защиты необходимо надевать на всё время поездки.

Ранее в этот день руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил, что контроль за соблюдением антиковидных мер в транспорте Москвы в нерабочие дни усилен.

Он отметил, что в нерабочие дни усиливается контроль за соблюдением масочного режима, в сутки проверки проводят не менее 1,5 тыс. контролеров. Также он сообщил, что многие люди неправильно носят маску или вовсе ее снимают в транспорте, передает НСН.

«99% пассажиров заходят в метро в масках. Однако некоторые снимают или спускают маски во время поездки. Маска может защитить только в том случае, если правильно надета. На подбородке или спущенная с носа она становится бесполезна», — заявил Султанов.

Эксперт предупредил, что при неправильном ношении средств индивидуальной защиты контролер может выписать постановление о правонарушении.

20 октября президент России Владимир Путин из-за сложной ситуации с коронавирусом подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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