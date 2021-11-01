Прямой эфир
Мир
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения при Трампе
Наука
Россия и Зимбабве договорились о сотрудничестве в космической отрасли
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
Общество
Общественники попросили председателя Госдумы лишить Рашкина депутатского мандата
Мир
Премьер Чехии предрек Европе энергетическую бедность без российского газа
Мир
Минобороны Украины опровергло данные о наращивании сил ВС РФ у границы
Мир
Илон Маск стал первым человеком с состоянием в $300 млрд
Мир
Макрон призвал страны ежегодно выделять $100 млрд на программы по климату
Экономика
Минтранс указал на критическое состояние общественного транспорта в РФ
Общество
СК возбудил дело после отравления российских туристов в отеле Египта
Сюжет:

Число пассажиров в общественном транспорте Подмосковья сократилось почти на 60%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Подмосковье доля пассажиров общественного транспорта снизилась на 58% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщили в понедельник, 1 ноября, областном минтрансе.

Подъем с поворотом: математики дали новый прогноз по заболеваемости COVID
Сколько ежедневных случаев заражения ожидать в ноябре

В автобусах людей оказалось на 44% меньше, чем неделю назад, а количество школьников снизилось почти на 93%. Утром 1 ноября на электричках совершили более 1,1 млн поездок. Но это на 14,6% меньше, чем в прошлый понедельник.

«Число поездок льготных категорий граждан в Подмосковье сократилось на 50%», — цитирует телеканал «360» сообщение ведомства.

Жителям напомнили, что в транспорте усиленно проверяют масочный режим. Средства защиты необходимо надевать на всё время поездки.

Ранее в этот день руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил, что контроль за соблюдением антиковидных мер в транспорте Москвы в нерабочие дни усилен.

Он отметил, что в нерабочие дни усиливается контроль за соблюдением масочного режима, в сутки проверки проводят не менее 1,5 тыс. контролеров. Также он сообщил, что многие люди неправильно носят маску или вовсе ее снимают в транспорте, передает НСН.

«99% пассажиров заходят в метро в масках. Однако некоторые снимают или спускают маски во время поездки. Маска может защитить только в том случае, если правильно надета. На подбородке или спущенная с носа она становится бесполезна», — заявил Султанов.

Эксперт предупредил, что при неправильном ношении средств индивидуальной защиты контролер может выписать постановление о правонарушении.

20 октября президент России Владимир Путин из-за сложной ситуации с коронавирусом подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021