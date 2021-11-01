Минтранс указал на критическое состояние общественного транспорта в РФ

На сегодняшний день состояние российского общественного транспорта и его инфраструктуры достигло критического состояния, что произошло по причине недостаточного инвестирования в сегмент в течение долгого времени. Об этом говорится в пояснительной записке к разработанному Минтрансом РФ проекту постановления, который был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 29 октября.

«Состояние подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта достигло критического состояния в силу длительного недоинвестирования. Более 70% транспортных средств, а именно автобусов, трамваев и троллейбусов, находятся ‎в эксплуатации за пределами срока нормативного использования. Свыше 80% инфраструктуры изношено, что приводит к оттоку пассажиров с транспорта общего пользования и росту использования личного автотранспорта», — сказано в записке.

Как сообщили в Минтрансе, проект постановления правительства подготовлен с целью реализации инфраструктурных проектов, направленных на масштабное развитие городского электротранспорта, а также на обеспечение финансирования таких инициатив.

В ведомстве также напомнили, что на программу обновления общественного транспорта в стране в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» из госбюджета выделено 14,11 млрд рублей. Кроме того, регионам РФ до 2023 года будут предоставлены бюджетные кредиты на 500 млрд рублей, часть из которых предусматривает обновление общественного транспорта и полную модернизацию его инфраструктуры.

Вместе с тем министерство отмечает, что потребности регионов существенно превысили размер государственных ассигнований.

Ранее, 29 октября, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил РЖД и Минтрансу проработать вопрос развития общественного городского транспорта в регионах с использованием железных дорог.

19 октября президент России Владимир Путин заявил, что совокупный эффект от инвестиций в транспортную отрасль должен составить 160 трлн рублей на период до 2050 года. По его словам, согласно планам, 90 трлн из 160 трлн рублей «должны быть реализованы в период 2021–2035 годов», а еще 70 трлн рублей — в период до 2050 года.

В тот же день Путин попросил правительство подготовить детальный план реализации транспортной стратегии, сделав это в диалоге с губернаторами и отраслевыми компаниями, до I квартала следующего года. Он отметил, что с принятием стратегии должна незамедлительно начаться практическая работа как на региональном уровне, так и на уровне федеральных министерств и ведомств.

В августе из проекта документа о транспортной стратегии следовало, что для ее реализации до 2035 года потребуется почти 63 трлн рублей инвестиций. Из них бюджетные средства — 25 трлн рублей, внебюджетные — 38 трлн рублей.

Реализация стратегии разделена на три периода: 2021–2024 годы — 13,5 трлн рублей, 2025–2030 годы — 26 трлн рублей и 2031–2035 годы — 23 трлн рублей.

15 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на модернизацию транспортной системы РФ выделят более 53 млрд рублей. Он добавил, что из них свыше 40 млрд рублей пойдут на опережающее строительство скоростной магистрали М-12.