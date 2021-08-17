На реализацию транспортной стратегии до 2035 года потребуется 62,5 трлн рублей

Для реализации транспортной стратегии до 2035 года потребуется почти 63 трлн рублей инвестиций в сопоставимых ценах 2020 года, следует из проекта документа (есть у «Известий»). Из них бюджетные средства — 25 трлн рублей, внебюджетные — 38 трлн рублей.

Реализация стратегии разделена на три периода: 2021–2024 годы — 13,5 трлн рублей, 2025–2030 годы — 26 трлн рублей и 2031–2035 годы — 23 трлн рублей.

В части пассажирских перевозок к 2030 году более 70% всех междугородних и межрегиональных пассажирских связей окажутся в радиусе 2-, 5- или 12-часовой доступности в зависимости от расстояния.

Между городами с суммарной численностью населения более 1,5 млн человек, расположенных в радиусе 250 км, должна быть решена задача двухчасовой связанности, в радиусе 500 км — не более пяти часов. Между городами в радиусе 250 км инфраструктура должна обеспечивать возможность перемещения более 1 тыс. пассажиров в сутки с частотой не менее 10 рейсов в сутки, а в радиусе 500 км — не менее трех раз в сутки.

Для населенных пунктов с численностью населения менее 1,5 млн человек, расположенных на расстоянии до 500 км, время в пути не должно превышать шести часов.

Между крупными городами (от 500 тыс. человек до 1 млн человек), расположенными в радиусе 1 тыс. км и более, должна быть обеспечена возможность добираться за дневное время или за ночь — 12 часов, включая дорогу до точки отправления транспорта и время, которое человек проводит в аэропорту.

Объем пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте к 2035 году должен увеличиться на 29% относительно 2019 года, до 150 млн пассажиров в 2035 году, в том числе за счет развития скоростного и высокоскоростного сообщения. Прогнозируется, что объем перевозок пассажиров российскими авиакомпаниями вырастет на 63% в 2035 году относительно 2019 года — с 128,1 млн до 209 млн пассажиров.

Согласно стратегии, к 2035 году планируется повысить транспортную подвижность населения в два раза в междугороднем сообщении, а на Дальнем Востоке — в семь.

В направлении эффективности городского транспорта должен произойти рост доли поездок на общественном транспорте на 15%. Также должно быть обеспечено проживания 50% населения страны вблизи магистрального рельсового каркаса городов (30 минут пешком или 15 минут на автобусе).

В рамках цифровой трансформации отрасли к 2035 году более 100 тыс. км инфраструктуры всех видов транспорта должно быть приспособлено для движения автономного транспорта, из которых 5 тыс. км — выделенная инфраструктура автономного транспорта. Доля пассажиров, использующих безналичную оплату проезда в общественном транспорте в крупнейших агломерациях, должна достичь 100%. Доля пассажиров пригородных, междугородних и международных автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок, идентифицируемых с помощью биометрии, должна к 2035 году составить 80%.