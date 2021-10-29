Хуснуллин поручил проработать вопрос развития транспорта с использованием железных дорог

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил РЖД и Минтрансу проработать вопрос развития общественного городского транспорта в регионах с использованием железных дорог. Это следует из пресс-релиза правительства России, опубликованного в пятницу, 29 октября.

Также Хуснуллин поставил перед Росавтодором задачу отобрать приоритетные объекты строительства для развития дорожной сети в Южном федеральном округе.

В ходе совещания с представителями федеральных ведомств и субъектов Южного федерального округа по вопросу комплексного развития регионов также обсуждались вопросы строительства различных объектов в регионах страны.

«От Республики Адыгея было заявлено несколько проектов, в том числе строительство всесезонного горного экокурорта и строительство молочно-товарного комплекса. Волгоградской областью были предложены проекты жилищного строительства, а также проект строительства сталелитейного комплекса», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

От Краснодарского края были заявлены проекты по строительству отелей, новых трамвайных линий, а также очистных сооружений и канализаций.

Ранее, 22 октября, Хуснуллин заявил, что правительство РФ одобрило Республике Крым инфраструктурный кредит в размере 1,1 млрд рублей на комплексное освоение территории в Евпатории. Решение было принято на президиуме правительственной комиссии по региональному развитию.

Проект развития территории предусматривает ввод нового жилого комплекса общей площадью 200 тыс. кв. м, туристическо-рекреационного комплекса общей площадью номерного фонда 100 тыс. кв. м, а также детсада на 280 мест. Кроме того, планируется благоустроить набережную реки Мойнаки и прилегающую территорию

27 сентября в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина рассказали «Известиям», что на инфраструктурные бюджетные кредиты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) выделено 500 млрд рублей. Каждый регион получит объем средств исходя из лимитов, утвержденных Минфином.

Лимиты рассчитывались пропорционально численности населения с учетом следующих коэффициентов: общая долговая нагрузка с учетом объема государственного долга региона на 1 января 2021 года и стоимость фиксированного набора товаров и услуг в субъекте по отношению к среднему по стране.