Прямой эфир
Туризм
Путин выразил надежду на возобновление турпотока в Финляндию в 2021 году
Общество
Выплаты для поддержки малого и среднего бизнеса в РФ начнутся с 15 ноября
Мир
В Киеве подготовили документ с требованием передать Саакашвили Украине
Политика
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Общество
Суд приговорил блогера Бобиева и его подругу к 10 месяцам колонии
Общество
Путин поручил Мурашко поехать в регионы с критической ситуацией по COVID-19
Общество
На месте разделки туши лося нашли оружие и разрешение на имя Рашкина
Общество
Минздрав заявил о планах поставок «Спутника Лайт» в регионы в ближайшее время
Общество
Тишковец анонсировал полувековой погодный рекорд

Хуснуллин поручил проработать вопрос развития транспорта с использованием железных дорог

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил РЖД и Минтрансу проработать вопрос развития общественного городского транспорта в регионах с использованием железных дорог. Это следует из пресс-релиза правительства России, опубликованного в пятницу, 29 октября.

Сделай сам: почему челябинцам пришлось ремонтировать дорогу самостоятельно
Бесхозяйные дороги остаются наследием неразберихи 1990-х годов

Также Хуснуллин поставил перед Росавтодором задачу отобрать приоритетные объекты строительства для развития дорожной сети в Южном федеральном округе.

В ходе совещания с представителями федеральных ведомств и субъектов Южного федерального округа по вопросу комплексного развития регионов также обсуждались вопросы строительства различных объектов в регионах страны.

«От Республики Адыгея было заявлено несколько проектов, в том числе строительство всесезонного горного экокурорта и строительство молочно-товарного комплекса. Волгоградской областью были предложены проекты жилищного строительства, а также проект строительства сталелитейного комплекса», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

От Краснодарского края были заявлены проекты по строительству отелей, новых трамвайных линий, а также очистных сооружений и канализаций.

Ранее, 22 октября, Хуснуллин заявил, что правительство РФ одобрило Республике Крым инфраструктурный кредит в размере 1,1 млрд рублей на комплексное освоение территории в Евпатории. Решение было принято на президиуме правительственной комиссии по региональному развитию.

Проект развития территории предусматривает ввод нового жилого комплекса общей площадью 200 тыс. кв. м, туристическо-рекреационного комплекса общей площадью номерного фонда 100 тыс. кв. м, а также детсада на 280 мест. Кроме того, планируется благоустроить набережную реки Мойнаки и прилегающую территорию

27 сентября в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина рассказали «Известиям», что на инфраструктурные бюджетные кредиты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) выделено 500 млрд рублей. Каждый регион получит объем средств исходя из лимитов, утвержденных Минфином.

Лимиты рассчитывались пропорционально численности населения с учетом следующих коэффициентов: общая долговая нагрузка с учетом объема государственного долга региона на 1 января 2021 года и стоимость фиксированного набора товаров и услуг в субъекте по отношению к среднему по стране.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021