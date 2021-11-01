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В офисе Зеленского предрекли поражение России в войне с Украиной

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В случае развязывания полномасштабной войны российским Вооруженным силам не удастся победить армию Украины, уверен внештатный советник главы офиса президента республики Владимира Зеленского, пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24» 1 ноября.

«Россияне просто неспособны нас победить. Но это будет страшная мясорубка. Конечно, нам не будет весело, но и они не решат свои политические задачи военным путем, а только получат огромные военные потери техники и личного состава», — сказал Арестович.

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Советник также выразил мнение, что для Киева намного страшнее экономическая опасность, нежели военное наступление. При этом никаких данных, подтверждающих такое мнение, он не привел.

Ранее в понедельник глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допустил возможность войны между Россией и Украиной из-за «Северного потока – 2». По его словам, запуск СП-2 может сделать Киев более уязвимым к «российскому вторжению», поскольку Москва «избавится от сдерживающего фактора».

В этот же день на слова главы «Нафтогаза» о перспективах войны РФ и Украины ответили в Госдуме. Как заявил зампред комитета ГД по энергетике Игорь Ананских, война между двумя странами находится исключительно в голове у украинских чиновников. Он также посоветовал украинским чиновникам начать работать, а не ходить с протянутой рукой.

В свою очередь, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, комментируя «Известиям» в понедельник слова главы «Нафтогаза», отметил, что при запуске СП-2 у Украины пропадет элемент шантажа. По словам Гердта, чем раньше будет запущен «Северный поток – 2», тем быстрее настанет разрядка — тогда у стран не будет никакой надобности нагнетать обстановку, они сядут за стол переговоров и с точки зрения прагматики решат этот вопрос.

24 октября Арестович заявил, что действия российских властей ведут к тому, что в обозримом будущем украинские ракеты могут быть нацелены на Москву в качестве паритета.

Позднее он пояснил, что эти слова не были угрозой в адрес России, акцент был сделан на оборонительном характере государственной политики страны.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказывания украинских политиков о готовности нанесения ракетного удара по РФ и начала войны вызывают беспокойство. По ее словам, на Украине давно вошли в моду антироссийские высказывания по самым разным сюжетам.

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