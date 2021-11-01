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Спорт
Карпин высказался о составе сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022

Бышовец назвал сбалансированным состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

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Российский тренер Анатолий Бышовец 1 ноября назвал сбалансированным окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

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«Состав сбалансированный, почти все позиции дублируются, во многом будет всё зависеть от физического состояния непосредственно игроков. Можно было бы говорить о [Гамиде] Агаларове, который действительно проводит отдельные матчи на достаточно хорошем уровне, но в то же время тройка нападающих в целом оптимальна. Правда, [Федор] Смолов после сомнительного теста, его нахождение в списке смущает, но есть время для того, чтобы подвести его к матчам», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Специалист убежден, что утвержденный состав сборной является оптимальным.

«Что касается [Антона] Заболотного, то у него есть опыт, если и предпочтение отдается, то только в связи с тем, что у него есть достаточно возможностей, чтобы держать в напряжении оборону. У [Ивана] Сергеева опыта нет, может быть, делается скидка, хотя качества у него и Агаларова для нападающих востребованы. Я спокойно отношусь к тому, что Агаларов не вызван, это видение и прерогатива главного тренера, я согласен с тем составом, который был назван. В целом я думаю, что в сборной сейчас собраны все игроки, которые отвечают требованиям, необходимым главному тренеру на ближайшие два матча», — указал он в беседе с ТАСС.

Ранее в понедельник тренерский штаб сборной России по футболу объявил итоговый состав футболистов на матчи отбора на ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Валерий Карпин подчеркнул, что были вызваны те, кого тренерский штаб счел нужным. По его словам, если возникнет необходимость, можно будет в любой момент забрать кого-нибудь из молодежной сборной.

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

11 октября российская сборная обыграла команду Словении со счетом 2:1. 8 октября россияне одержали победу над сборной Словакии со счетом 1:0. Единственный гол — в свои ворота — забил словацкий защитник Милан Шкриньяр.

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