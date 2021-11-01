Минздрав предложил изменить правила освидетельствования на оружие

Министерство здравоохранения России предложило проводить медосвидетельствование для выдачи оружия по месту жительства граждан. Это следует из проекта постановления, опубликованного 1 ноября на портале проектов нормативных правовых актов.

По инициативе ведомства, процедура должна проходить только в муниципальных и государственных медучреждениях.

«Проект приказа определяет, что медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием проходит в медицинских и иных организациях государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Приказ за подписью главы Минздрава Михаила Мурашко, в случае одобрения проекта, вступит в силу с 1 марта 2022 года.

В июне Государственная дума приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия. Документ предполагает введение запрета на приобретение, хранение, ношение и использование оружия гражданами, которые не прошли медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний.

Перечень противопоказаний и методику тестирования определит правительство страны.

Законопроект, подготовленный членами партии «Единая Россия», был внесен в Думу 17 мая после стрельбы в казанской гимназии, когда Ильназ Галявиев открыл огонь в здании. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети.

19-летнего злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 июля 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Президент России 13 мая назвал произошедшее страшной бедой и варварским преступлением. Он распорядился проработать новое положение, регламентирующее разрешенные к гражданскому обороту виды оружия.