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Карпин высказался о составе сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022

Гаджиев оценил шансы Глушакова попасть в сборную России по футболу

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У капитана футбольного клуба «Химки» Дениса Глушакова есть шанс попасть в состав сборной России по футболу. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» и пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев.

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Так он прокомментировал отсутствие Глушакова в окончательном составе сборной России. Тренер убежден, что спортсмен может рассчитывать на вызов в сборную, так же как и атакующий полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз, который не попал в состав команды.

«Они еще могут рассчитывать на вызов в сборную. Мы же видим отдельных талантливых игроков, которые и в возрасте под 40 лет сохраняют кондиции. Я много их могу привести в пример — не только наших, но и из-за рубежа», — отметил Гаджиев.

По его словам, опыт в футболе является чрезвычайно важным аспектом.

«Хоть это игра и многообразная, в ней всё равно есть много относительно типичных ситуаций. И игрок, который имеет за плечами значительный опыт, конечно, разбирается в ситуациях достаточно хорошо. А это очень важно для футбола — как игрок мыслит, какие он решения принимает, какую позицию выбирает», — подчеркнул он.

Однако не менее важным фактором является хорошая физическая подготовка, указал специалист.

«Но и до 40 лет футболисты могут сохранять ее высокой. Глушаков и Полоз — хорошие игроки для нашего чемпионата, они не случайно попали в расширенный список. А Глушаков мог бы оказаться в окончательном составе и в прошлом цикле, если бы не получил травму», — добавил Гаджиев.

Ранее в понедельник тренерский штаб сборной России по футболу объявил итоговый состав футболистов на матчи отбора на ЧМ – 2022, сообщает «Спорт-Экспресс».

Главный тренер сборной Валерий Карпин подчеркнул, что были вызваны те, кого тренерский штаб счел нужным. По его словам, если возникнет необходимость, можно будет в любой момент забрать кого-нибудь из молодежной сборной.

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

11 октября российская сборная обыграла команду Словении со счетом 2:1. 8 октября россияне одержали победу над сборной Словакии со счетом 1:0. Единственный гол — в свои ворота — забил словацкий защитник Милан Шкриньяр.

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20:00 мск) и Хорватии (14 ноября в 17:00 мск).

Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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