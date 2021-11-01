Теплая сентябрьская погода сохранится в Москве в начале ноября

Теплая сентябрьская погода будет в Москве в начале ноября. По словам синоптиков, обычно в последний месяц осени наступает «барическая депрессия». На погоду влияние оказывает пониженное давление, сообщает телеканал «Известия». Сейчас ясное небо обеспечивает антициклон с юга Атлантики. До 4 ноября включительно в столице днем около +8...+13 °С. В пятницу ожидается небольшое понижение температуры и осадки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.