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Теплая сентябрьская погода сохранится в Москве в начале ноября

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Теплая сентябрьская погода будет в Москве в начале ноября. По словам синоптиков, обычно в последний месяц осени наступает «барическая депрессия». На погоду влияние оказывает пониженное давление, сообщает телеканал «Известия». Сейчас ясное небо обеспечивает антициклон с юга Атлантики. До 4 ноября включительно в столице днем около +8...+13 °С. В пятницу ожидается небольшое понижение температуры и осадки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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