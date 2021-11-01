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В правительстве заявили о начале реализации климатических проектов в 2022 году
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В правительстве заявили о начале реализации климатических проектов в 2022 году

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Россия начнет реализацию климатических проектов в 2022 году, задачей которых является увеличение поглощения парниковых газов, а также сбор и переработка углекислого газа. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Реализация климатических проектов начнётся уже со следующего года, предстоит не только внедрить более щадящие с экологической точки зрения решения, но и увеличить поглощение парниковых газов нашими лесами и другими природными экосистемами и также перейти к сбору и переработке углекислого газа», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

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Ранее в этот день первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал «Известиям», что в РФ обсуждается достижение углеродной нейтральности некоторыми регионами как эксперимент. По словам Бурматова, России уже удалось достичь сокращения объема выбросов парниковых газов до 70% от уровня 90-го года.

Президент России Владимир Путин, выступая 31 октября на саммите «группы двадцати» в режиме видеоконференции, призвал создать международный рейтинг экологических проектов по степени снижения ими выбросов в атмосферу парниковых газов. Он также подчеркнул необходимость наращивания в мире поглощения парниковых газов, для чего у РФ имеются новейшие агротехнологии и механизмы использования лесов.

По словам российского лидера, чтобы использовать этот потенциал в полной мере, РФ планирует существенно повысить качество управления лесами, увеличить площади лесовосстановления, расширить территории нетронутой природы, а также повсеместно внедрять новые агротехнологии.

25 октября Мишустин подписал распоряжение, необходимое для запуска в стране с 2023 года системы государственного учета выбросов парниковых газов. Отмечалось, что распоряжение необходимо для реализации положений закона об ограничении выбросов парниковых газов, подписанного Путиным в июле текущего года.

21 октября Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай», подчеркнул, что природные катаклизмы в современном мире стали едва ли не нормой и отрицать климатические деформации уже невозможно. Он добавил, что климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться.

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