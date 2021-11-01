Скончался предполагаемый виновник взрыва газа в Набережных Челнах

70-летний хозяин квартиры, ставшей эпицентром взрыва в Набережных Челнах, скончался в республиканской клинической больнице Татарстана. Об этом 1 ноября сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, смерть наступила около трех часов ночи.

Отмечается, что пенсионер был доставлен в больницу с 90% ожогов поверхности тела, переломами позвоночника и ребер.

28 октября Следственный комитет РФ назвал причиной взрыва газа в Набережных Челнах умышленные действия владельца квартиры, возбуждено дело об убийстве.

В пресс-службе СК РФ заявили 26 октября, что следствие рассматривало две приоритетные версии взрыва газа: некачественное оказание услуг по газоснабжению и неосторожные действия, связанные с неправильной эксплуатацией газового оборудования.

Уточнялось, что в рамках уголовного дела обыски прошли в управляющей и газообслуживающей компаниях. Также проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и потерпевшие, назначены судебные экспертизы.

В пресс-службе минздрава Татарстана сообщили 26 октября, что число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти. Как уточнили в министерстве, к медикам обратилась женщина 1973 года рождения. После лечебно-диагностических мероприятий ее отправили на амбулаторное лечение.

Взрыв газа в пятиэтажке в Набережных Челнах прогремел 25 октября. В результате утечки произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире жилого дома города Набережные Челны. В результате взрыва повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек. Жителей эвакуировали в целях безопасности и разместили в пунктах временного размещения (ПВР).

Из-под завалов извлекли двоих братьев — 11-летнего Артема и 17-летнего Евгения. Также спасли еще двух человек — девушку 1999 года рождения и мужчину 1951 года рождения. Позже девушка скончалась в больнице при проведении операции.

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Согласно предварительным данным МЧС, причиной взрыва стала утечка газа. Как отметили источники, бытовой газ взорвался в квартире 70-летнего Владимира Р. При этом отмечается, что с 2010 года жилье было отключено от газоснабжения. Мужчина мог самовольно подключиться к газовой трубе, из-за чего произошла утечка.