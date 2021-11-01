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На Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве из-за России

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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил Вильнюс и Кишинёв в предательстве Украины из-за закупки ими энергоресурсов у России.

«Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с «Газпромом» сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а вторая купила электроэнергию из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине», — написал Рабинович в Facebook.

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29 октября Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении сроков действия контракта на поставку российского газа в страну на пять лет. Российская компания назвала соглашение взаимовыгодным. За день до этого в Санкт-Петербурге состоялась встреча с делегацией из Кишинева, на которой обсуждались условия нового контракта.

При этом источник сообщил, что Молдавия в рамках нового контракта с «Газпромом» обязалась погасить исторический долг за газ перед Россией. Уточнялось, что задолженность по голубому топливу за прошлые годы с учетом пени составляет $700 млн.

В то же время, в конце октября председатель комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Литва призывала Украину отказаться от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС, но при этом активно потребляла электричество с этой станции.

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid в одностороннем порядке с 15 сентября ограничил максимальную техническую пропускную способность электросетей между Литвой и Белоруссией, с целью сокращения поступления электроэнергии с БелАЭС на рынок стран Балтии.

Действия литовского регулятора энергосистемы, ограничившего физические поставки, привели к ограничению перетока энергии из Псковской области в Латвию и Эстонию.

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