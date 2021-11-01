Российские банки снизят ставки на экоипотеку

Крупнейшие кредитные организации запускают льготную «зеленую» ипотеку: ее уже разрабатывают в Сбербанке и Газпромбанке, а оценивают эту возможность в Альфа-банке, ПСБ, Росбанке и «Дом.РФ», рассказали «Известиям» их представители.

Первым в сентябре этого года экоипотеку ввели в ВТБ с дисконтом в 1,6 п.п. к базовой ставке для жилищных ссуд при покупке недвижимости в новых домах со значением энергоэффективности А++.

Запуск подобных скидок для клиентов простимулирует отрасль жилищного строительства и приведет к росту ипотечных портфелей банков, считает директор розничных продуктов банка «Дом.рф» Евгений Шитиков.

При этом банки уверены, что господдержка могла бы значительно повысить спрос на «зеленую» ипотеку. К ней относятся здания с высочайшей экоргоэффективностью, системами очистки воды и повторного использования энергии из нее, а также экологичными материалами и сопутствующей инфраструктурой, считает директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Вадим Мамонов.

По таксономии «зеленых» проектов, такая недвижимость должна соответствовать одному или нескольким национальным стандартам в сфере экологичного строительства, рассказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. В мае 2021-го число объектов, подходящих этим критериям, достигло 211, что на 130 больше, чем к концу 2019-го, сообщила аналитик «Финама» Наталия Пырьева.

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ЭКОномный расход: банки готовы снижать ставки на «зеленую» ипотеку