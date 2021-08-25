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Льготная жизнь: в РФ предложили удешевить ипотеку на энергоэффективное жилье

Как строительство таких домов скажется на платежках за жилищно-коммунальные услуги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
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Льготная жизнь: в РФ предложили удешевить ипотеку на энергоэффективное жилье
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2021-08-24 19:21:39
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В России предложили давать скидки на ипотеку для покупки энергоэффективного жилья классом не ниже В («высокий»), а также ограничить использование льготных программ кредитования на новостройки более низкого класса. С предложениями в Минстрой обратился ОНФ (есть у «Известий»). Меры необходимы для повышения энергоэффективности нового жилья в стране, это позволяет экономить на ЖКУ и сохранять природные ресурсы. Если инициативу утвердят, то застройщики еще на этапе проектирования будут вынуждены уделять особое внимание таким показателям, отметили девелоперы. Сегодня у более половины новостроек не определен класс энергоэффективности, подчеркивают в народном фронте.

Повышение эффективности

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ОНФ предложил Минстрою снизить ипотечную ставку примерно на 1 п. п. для граждан, покупающих энергоэффективное жилье классом не ниже В («высокий»). Также в числе предложений — ограничить использование льготных программ кредитования на новостройки классом ниже В и в обязательном порядке информировать покупателей о классе энергетической эффективности жилья.

По данным заместителя руководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького, из введенных в 2019 году многоквартирных домов около 8 тыс. (51%) имеют неопределенный класс энергетической эффективности. 1,4% относятся к классу А++ («близкий к нулевому»), 4,2% — А+ («высочайший), 6% — А («очень высокий»), 22,4% — В («высокий»), 11,2% — С («повышенный»). 4% имеют класс ниже С: 3,6% — D («нормальный»), 0,2% — Е («пониженный»), 0,1% — F («низкий»), 0,06% — G («очень низкий»).

— Сегодня застройщики во многом руководствуются довольно простым принципом: если покупатель не заостряет внимания на классе энергоэффективности, то зачем предпринимать дополнительные меры по ее повышению, особенно если речь идет о жилье стандарт-класса, а не комфорт и бизнес, — сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко.

Льготная жизнь
энергоэффективность
Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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В августе 2016-го приказом Минстроя был утвержден порядок присвоения и подтверждения классов энергоэффективности домов, который в том числе вводил запрет на строительство жилья классом ниже В, напомнил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Но этот приказ касается исключительно методики, тогда как законодательный запрет на возведение таких домов отсутствует, указал независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

Класс энергетической эффективности здания показывает, насколько рационально расходуются ресурсы при обслуживании объекта, много ли он использует тепла и электричества. Чем выше класс энергоэффективности, тем жилье комфортней, рассказал Дмитрий Голев.

Кроме того, дома класса А+ потребляют на 60% меньше энергии, чем класса D, а здания класса G — на 50% больше, чем дома класса D, добавил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Как писали «Известия», разница в плате за ЖКУ на 1 кв. м может достигать 30% и выше.

Льготная жизнь
новостройка
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Энергоэффективность жилья становится важной для населения и экономики страны уже после его продажи. Народный фронт считает, что государству необходимо внедрить понятные и простые механизмы, чтобы и покупатели, и строители стали заинтересованы выбирать энергоэффективные проекты, — сказал Арсений Беленький.

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По его словам, это скажется как на суммах расходов на ЖКХ для потребителей, так и на потреблении газа и угля — прозрачные льготы по ипотеке в будущем позволят сэкономить всей экономике страны. Более того, благодаря снижению потребления энергии домами уменьшатся и выбросы вредных веществ в атмосферу, что приведет к улучшению экологической ситуации, добавила член межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию с субъектами РФ по вопросам повышения энергоэффективности Мария Степанова.

Оценка отрасли

Сегодня на практике реальный класс энергоэффективности новых домов никак не контролируется, сказала Мария Степанова. Застройщики указывают его в проектной документации, но после завершения работ никто это не проверяет. Если будет реализовано предложение ОНФ, застройщикам придется строить дома высокого класса энергоэффективности и информировать потребителя с помощью специальной маркировки, полагает эксперт.

Сейчас больше всего энергоэффективных домов в структуре ввода на севере страны, меньше — в регионах со слабым стройкомплексом, отметил Павел Склянчук.

Льготная жизнь
новостройка
Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Люди сталкиваются с понятием энергоэффективности уже после того, как въехали в новостройку: ветер гуляет по квартире, окна пропускают холод или батареи настолько топят, что нужно каждый час открывать форточку, — отметил Николай Алексеенко. В итоге всё это приводит к избыточным коммунальным платежам. Недочеты при проектировании, экономия на стройматериалах и технологиях — всё это в конечном счете находит свое отражение в квитанциях, добавил он.

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Разница в стоимости строительства обычного и энергоэффективного дома зависит от используемых решений, отметил Андрей Колочинский. Например, можно устанавливать энергосберегающие лампочки и датчики движения, которые стоят недорого, возводить индивидуальные тепловые пункты, регулирующие подачу в зависимости от погодных условий, и это уже совсем другие затраты. В целом строительство таких домов обходится дороже на 5–7%, полагает он.

В числе подобных технологий — высокоэффективные отопительные приборы и лифты, регуляторы температуры в системах отопления, теплоизоляционные материалы, сохраняющие тепло окна и так далее, добавил Андрей Колочинский.

Подобные предложения пока не реализуемы в масштабах страны, а подходят скорее для крупных рынков недвижимости, где большинство возводимых домов имеют высокий класс энергоэффективности, — считает партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Льготная жизнь
балкон
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Пока во многих субъектах РФ до сих пор строятся панельные дома, разработанные 20–30 лет назад и не соответствующие современным стандартам энергетической эффективности, добавила она. Вероятно, это обусловлено отсутствием у застройщиков финансовой возможности внедрять новые технологии, поэтому инициатива может повлечь за собой ухудшение их положения, отметила она.

Впрочем Андрей Колочинский считает, что девелоперам всё равно придется уделять повышенное внимание энергоэффективности зданий. Ведь возможный запрет на ипотеку в проектах с низкими показателями может остановить продажи квартир в таких домах.

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