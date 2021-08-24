На уровне плинтуса: названы города с жильем дешевле 500 тыс. рублей

Риелторы составили рейтинг городов с самой большой долей жилья стоимостью до 500 тыс. рублей . В топ-5 вошли Омск — его доля от общего числа сделок составляет 32%, на втором месте — Волгоград (23,4%), на третьем — Челябинск (15%), на четвертом — Новосибирск (12%), на пятом — Воронеж (5,3%). В Москве и Санкт-Петербурге, а также в их областях показатель составляет 1,1 и 0,5% соответственно. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. Эксперты предупреждают: часто низкие цены говорят о юридических проблемах, например о неправильно оформленных документах на собственность .

Самые из самых

В топ-5 рейтинга городов с самой большой долей квартир на первичном и вторичном рынках, а также загородного жилья стоимостью до 500 тыс. рублей вошли Омск (там доля таких сделок (с учетом скидок) из общего числа составляет 32%), Волгоград (23,4%), Челябинск (15%), Новосибирск (12%), Воронеж (5,3%) и их пригороды. В Москве и Санкт-Петербурге, а также в их областях показатель составляет 1,1 и 0,5% соответственно. Об этом говорится в исследовании федеральной сети «Этажи» для «Известий» .

Традиционно в топ-3 крупных городов России с самой низкой средней стоимостью квадратного метра входят Челябинск, Волгоград и Омск, сказал ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов. Так, в среднем метр вторичного жилья в Челябинске продают за 49,5 тыс. рублей, что более чем в пять раз ниже, чем в Москве, в Волгограде он стоит 63,3 тыс. рублей, в Омске — 63,5 тыс. рублей . Схожая ситуация в сегменте новостроек: в Омске средняя цена квадратного метра равна 49,9 тыс. рублей, в Челябинске — 55,1 тыс., в Волгограде — 60,8 тыс. Средняя же стоимость квадрата в новостройках России составляет 83,3 тыс. рублей, рассказал он.

На уровне плинтуса_1 Один из жилых районов Омска Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Самое дешевое жилье продается в регионах с низкими доходами и качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, неблагоприятной экологической ситуацией, некомфортным климатом , — сказал руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

На рынке недвижимости Омска давно сформировался дефицит в сегменте новостроек, почти 100% сделок заключаются со вторичным жильем , отметил управляющий партнер «Векторстройфинанс» Андрей Колочинский. Вторичное жилье устаревает, а зачастую и вовсе находится в практически аварийном состоянии, соответственно, цены на него падают, добавила руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова. В Омске, например, одни из самых низких уровней зарплат. Близкие показатели в Волгограде и Воронеже, добавила гендиректор VSN Realty Яна Глазунова.

На уровне плинтуса_2 Семья осматривает квартиру нового дома, построенного в Новосибирске Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Волгоград и Челябинск традиционно считаются одними из самых неблагополучных и неудобных для проживания крупных городов России — цены на недвижимость здесь в среднем ниже, чем по России , — сказал Андрей Колочинский.

По данным «Авито Недвижимости», в июле самая низкая средняя стоимость однокомнатных квартир и студий среди российских городов с населением более миллиона человек была зафиксирована в Челябинске. Наиболее доступное жилье — однокомнатные квартиры и студии, рассказал руководитель направлений первичной и загородной недвижимости компании Дмитрий Алексеев.

Удобства во дворе

За несколько сотен тысяч рублей есть предложения и в подмосковном Егорьевске (однокомнатная квартира площадью 26 кв. м), и в поселке Новобурейский Амурской области (двухкомнатная квартира, 34,1 кв. м) . В некоторых удаленных населенных пунктах, где спрос на жилье отсутствует в принципе, есть прецеденты продажи квартир и за десятки тысяч рублей, рассказал Алексей Попов.

Но на первичном рынке есть объективные факторы ценообразования, связанные с себестоимостью строительства. В новостройке квартиру за 500 тыс. рублей продать нельзя , поскольку стройматериалы, работа и прочее обойдутся как минимум в 40 тыс. рублей за квадрат, добавил он.

— Искать экстремально дешевые квартиры нужно вдали от крупных городов, в маленьких населенных пунктах, разных депрессивных местах без инфраструктуры, старых, ветхих домах без ремонта, после пожара, часто покинутых прочими жителями, в деревянных бараках. Такие квартиры могут стоить буквально от 200–300 тыс. рублей, — сказал гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Более-менее пригодные для проживания квартиры продают всё же дороже. Например, в городе Свирске Иркутской области за 420 тыс. рублей можно приобрести квартиру площадью 32 кв. м на втором этаже трехэтажного дома . Продавец обещает приличных соседей, а также больницу, магазины и церковь в шаговой доступности, рассказал эксперт.

На уровне плинтуса_3 Вид на Волгоград с Волги Фото: ТАСС/Николай Галкин

В Соликамске Пермского края за 500 тыс. рублей продается 30-метровая однушка. Это жилье на первом этаже двухэтажного дома. В городе Великие Луки Псковской области в доме барачного типа продают квартиру площадью 42 кв. м с туалетом на улице. Кухня и ванная тоже расположена в отдельной пристройке, отопление печное . Цена объекта — 600 тыс. рублей, привел примеры Павел Луценко.

Также на сайте «Циан» сейчас выставлено объявление о продаже двухкомнатной квартиры площадью 41 кв. м в Омской области (Новоуральский поселок) за 220 тыс. рублей . Жилье находится на втором этаже двухэтажного дома 1976 года постройки. «Уютная двухкомнатная квартира. Светлая, теплая (сделано утепление по стенам). Ремонт косметический, установлен водонагреватель. Чистый подъезд, хорошие соседи. Один взрослый собственник, можно в ипотеку», — говорится в объявлении.

В Омской области за 150 тыс. рублей продается также двухкомнатная квартира на втором этаже двухэтажного дома. Расположено жилье в селе Октябрьском (Альпийская деревня). В объявлении говорится, что квартира находится в живописном месте региона. «Отличная цена для людей, мечтающих о собственном жилье! Один собственник, без обременений, документы готовы, быстрый выход на сделку! Квартира просторная, светлая, большая кухня и комнаты, раздельный санузел, большая лоджия. В селе есть вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания. Тихое и спокойное место», — говорится в объявлении.