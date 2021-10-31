Жители украинской Полтавы вышли на протесты из-за отсутствия отопления

На Украине жители Полтавы перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в квартирах. Об этом 31 октября пишет портал «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Владимира Величко.

На акцию вышли десятки граждан. Жители 109-го микрорайона начали препятствовать движению транспорта, блокируя пешеходные переходы.

Протест продлился менее часа. Удалось ли гражданам добиться своей цели и обратить внимание властей на проблему, не уточняется.

28 октября в городе Кропивницкий двухлетняя девочка переохладилась в детском саду, в котором нет отопления. Мать ребенка рассказала, что родители стараются одевать детей тепло, зная о ситуации. Кроме того, им пришлось принести в садик обогреватель.

24 октября стало известно, что из-за отсутствия угля остановилась Славянская ТЭС в Донецкой области Украины. При этом на тот момент запасов топлива на Бурштынской, Запорожской, Змиевской, Криворожской, Кураховской, Трипольской и Углегорской ТЭС оставалось лишь на 10 дней.

12 октября власти Закарпатской области и Ивано-Франковска объявили режим ЧС в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Мэр города Руслан Марцинкив уточнил, что кризисное положение с поставками газа наблюдается в учреждениях здравоохранения, школах и детсадах.

2 октября бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что этой зимой страну ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления.