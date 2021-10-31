Власти Тувы рассказали о семье убитых в Кызыле девочек

Убитые в Кызыле сестры переехали в столицу Тувы из Тоджинского района в начале учебного года. Об этом 31 октября на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал председатель правительства республики Владислав Ховалыг.

По его словам, убийство двух детей — настоящая трагедия, власти выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Межведомственная комиссия социального блока провела совещание, предварительно известно, что девочки в начале учебного года перевелись в столичную школу из Тоджи», — отметил Ховалыг.

Он отметил, что трагический случай свидетельствует о необходимости усиления всего социального блока республики, а на местной власти лежит особая ответственность.

«Нужны конкретные меры, чтобы избежать таких случаев, перестроить работу для эффективного взаимодействия на всех этапах», — добавил он.

Двух детей девяти и 14 лет с многочисленными травмами обнаружили ранее утром в одном из дворов Кызыла. Девятилетняя девочка скончалась еще до приезда врачей, ее сестра умерла в больнице.

По предварительным данным, мать девочек была судима семь раз, в том числе за грабеж и хранение наркотиков. Подозреваемым в убийстве является ранее судимый родственник семейства Очур Санчат. Предположительно, он выбросил 9-летнюю и 14-летнюю девочек из окна восьмого этажа.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в отношении малолетней»). Прокуратура начала проверку.