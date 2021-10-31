Прямой эфир
Мир
Не менее 15 человек пострадали при нападении с ножом в поезде в Токио
Общество
Москвичам в воскресенье пообещали погоду «миллион на миллион»
Мир
В США определили «роль» России в газовом кризисе
Общество
В Минпросвещения объяснили закрытие приема в колледжи РФ по 43 профессиям
Общество
В Туве задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Мир
Чавушоглу призвал Киев не ассоциировать купленное оружие с Анкарой
Наука
NASA и SpaceX попросили астронавтов справлять нужду в скафандры
Туризм
Министерство туризма Египта объявило о закрытии отеля после отравления россиян
Общество
Путин заявил об ускоренном росте средней температуры в России
Мир
Байден выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции С-400

Власти Тувы рассказали о семье убитых в Кызыле девочек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Убитые в Кызыле сестры переехали в столицу Тувы из Тоджинского района в начале учебного года. Об этом 31 октября на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал председатель правительства республики Владислав Ховалыг.

Оккультный след: суд арестовал отчима убитого рязанского подростка
Какие перспективы у дела по предполагаемому ритуальному убийству

По его словам, убийство двух детей — настоящая трагедия, власти выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Межведомственная комиссия социального блока провела совещание, предварительно известно, что девочки в начале учебного года перевелись в столичную школу из Тоджи», — отметил Ховалыг.

Он отметил, что трагический случай свидетельствует о необходимости усиления всего социального блока республики, а на местной власти лежит особая ответственность.

«Нужны конкретные меры, чтобы избежать таких случаев, перестроить работу для эффективного взаимодействия на всех этапах», — добавил он.

Двух детей девяти и 14 лет с многочисленными травмами обнаружили ранее утром в одном из дворов Кызыла. Девятилетняя девочка скончалась еще до приезда врачей, ее сестра умерла в больнице.

По предварительным данным, мать девочек была судима семь раз, в том числе за грабеж и хранение наркотиков. Подозреваемым в убийстве является ранее судимый родственник семейства Очур Санчат. Предположительно, он выбросил 9-летнюю и 14-летнюю девочек из окна восьмого этажа.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в отношении малолетней»). Прокуратура начала проверку.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021