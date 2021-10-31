Мать убитых в Туве сестер была семь раз судима

Мать двух убитых в Кызыле девочек была судима семь раз, в том числе за грабеж и хранение наркотиков.

По данным «Известий», в период с 2007 по 2016 год женщина была осуждена за умышленное причинение легкого вреда здоровью, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, хранение наркотиков, умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, деорганизацию деятельности колонии, в которой отбывала наказание, и дважды раза за грабеж.

Приговор за деорганизацию в колонии датирован 2016 годом. В момент убийства детей 31-летняя женщина была на работе в местном кафе.

Как источники сообщили ранее, подозреваемым в убийстве является ранее судимый родственник семейства Очур Санчат. По предварительным данным, мужчина выбросил 9-летнюю и 14-летнюю девочек из окна восьмого этажа.

23-летний подозреваемый задержан. По данным источника, он находился в федеральном розыске после того, как скрылся от суда по делу об угоне машины.

Двух детей с многочисленными травмами обнаружили ранее утром в одном из дворов Кызыла. Девятилетняя девочка скончалась еще до приезда врачей, ее сестра умерла в больнице.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в отношении малолетней). Прокуратура начала проверку.