Шлеменко допустил победу Яна в бое с Макгрегором

Экс-чемпион турнира Bellator по ММА в полутяжелом весе Александр Шлеменко считает, что временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян способен победить ирландца Конора Макгрегора, несмотря на разницу в весе. Об этом в воскресенье, 31 октября, Шлеменко сообщил «Спорт-Экспресс».

Он рассказал, что у Яна есть преимущество, если он выйдет в октагон вместе с Макгрегором. Учитывая, что вес Яна после взвешивания 29 октября составил примерно 61,2 кг, большая разница в весе с Макгрегором (около 70 кг. — Ред.) может сыграть в пользу россиянина, заявил Шлеменко.

«Большая разница в весе сказывается всё равно — на физических кондициях. Но у Пети они хорошие. Мог бы передышать Макгрегора. Но это был бы самый тяжелый бой для Пети», — уточнил экс-чемпион.

По мнению бойца, поединок Яна и Макгрегора был бы однозначно интересным и непростым.

При этом Шлеменко не стал предсказывать итог боя россиянина с Макгрегором, который прославился как первый боец в истории UFC, владевший одновременно двумя титулами в полулегкой и легкой весовых категориях.

«Удосрочить Макгрегора было бы тяжелее, чем кого-то другого. Сэндхаген чуть повыше ростом Макгрегора, функционально он Пете проиграл. Высокий, худой. Будто прокачивало его ветром. Его удары особого урона не наносили. У Макгрегора удар однозначно сильнее. И мы видели, что Макгрегор сделал с Жозе Альдо. Такой бой (Макгрегора против Яна. — Ред.) сложно представить. Но это однозначно была бы бомба — для Пети уж точно», — подытожил Шлеменко.

30 октября Ян одержал победу в поединке против американца Кори Сэндхагена в рамках UFC 267 в Абу-Даби.

31 октября Ян назвал Сэндхагена непредсказуемым и непростым противником. Это был девятый бой Петра Яна в UFC, первые семь из них он выиграл.