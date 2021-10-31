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Отравившиеся в отеле Хургады россияне выписаны из больницы

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Граждане РФ, отравившиеся в отеле Хургады, выписаны из больницы. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщил ТАСС глава туристических гидов Хургады Башар Абу Талеб.

«Все российские туристы были выписаны из больницы после оказания им необходимой медицинской помощи и лечения и размещены в других отелях. Подобные нарушения влекут за собой привлечение к ответственности. Закрытие отеля является строгой юридической мерой за несоблюдение санитарных норм в отношении продуктов питания и напитков, а также распространения нового коронавируса», — говорится в сообщении.

О массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal стало известно 30 октября.

31 октября в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся российских граждан в Хургаде достигло 40 человек. Уточнялось, что четверо из них уже выписаны из больницы.

Новость дополняется.

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