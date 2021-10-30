Экс-депутат Верховной рады обвинила русский язык в «сумасшествии» Гоголя

На Украине заявили, что Николая Гоголя «свел с ума» русский язык. Мнение высказала экс-депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион. По мнению политика, умер писатель тоже из-за русского языка.

«Это очень трагическая личность в нашей культуре. Потому он и сошел с ума, потому он и в гробу перевернулся, потому что было противоречие между формой и содержанием. Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски», — заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион.

Фарион призналась, что Гоголь раздражал ее «на генном уровне», передает телеканал «Известия». Депутату было неприятно, что «украинец писал на русском языке». Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко обвинил РФ в присвоении Гоголя.

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