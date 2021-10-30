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Глава МИД КНР назвал роли РФ и Китая основными на международной арене

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Москва и Пекин установили очень хорошие отношения, они позволяют странам играть основные роли на международной арене. Об этом 30 октября глава МИД Китая Ван И рассказал «Известиям» на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме.

«Мы всеобъемлющие стратегические партнеры. Под руководством президента Путина и президента Си мы проделываем хорошую работу согласно нашим интересам», — отметил глава китайской дипломатии.

По словам Ван И, он — хороший друг главы МИД России Сергея Лаврова. Вместе с ним было сделано много шагов для достижения «единогласия».

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Ван И отметил беспрецедентный уровень отношений двух стран. Дипломаты обсудили ситуацию в Афганистане и актуальность скорейшего созыва саммита постоянных членов Совбеза ООН, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Были также рассмотрены региональные и международные проблемы, включая ситуацию в Афганистане и развитие обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи заявил, что позиции РФ и стран G20 во многом совпадают в вопросах борьбы с коронавирусом и развития экономики.

Он обратил внимание на то, что в 2020 году на фоне глубокого кризиса, вызванного пандемией, экономические власти стран G20 и других государств приняли решение о значительном увеличении бюджетных дефицитов. Это позволило запустить восстановление глобальной экономики, подчеркнул президент.

Также он добавил, что кризисные явления на региональных энергетических рынках еще раз показали, насколько критична для современного мира стабильная и уверенная работа энергосектора.

На саммите в Роме собрались представители стран, на которые приходится 60% мирового населения, 80% глобального ВВП и 75% экспорта. В ходе саммита обсуждают климат, здравоохранение и устойчивое развитие экономики.

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