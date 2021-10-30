Лавров назвал беспрецедентным уровень отношений между Россией и Китаем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с коллегой из КНР Ван И отметил беспрецедентный уровень отношений двух стран.

Это первая двусторонняя встреча российского министра в Риме, куда он прибыл 30 октября для участия в саммите «группы двадцати» (G20).

«Наши контакты весьма и весьма интенсивны. Это отражает качественно беспрецедентный уровень отношений РФ и КНР. Задачи, которые ставят перед нами наши лидеры, выполняются на всех уровнях власти и находят отражение, позитивный отклик в гражданском обществе», — сказал Лавров.

В ходе встречи главы МИДов обсудили ситуацию в Афганистане и актуальность скорейшего созыва саммита постоянных членов Совбеза ООН, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается также, что переговоры прошли в традиционно дружеской атмосфере.

«Подчеркнута актуальность скорейшего созыва саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН для поиска эффективного ответа на глобальные вызовы и угрозы современности», — сообщили в министерстве.

Кроме того, были также рассмотрены региональные и международные проблемы, включая ситуацию в Афганистане и развитие обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в свете недавнего создания «новых узкоблоковых структур, размывающих асеаноцентричную архитектуру безопасности и стабильности в регионе». Министры указали на весомые практические результаты заседаний расширенной тройки и московского формата консультаций по Афганистану в контексте продвижения к установлению полного мира в стране.

15 сентября 2021 года стало известно о появлении нового трехстороннего союза в сфере безопасности — AUKUS. Соглашение было подписано между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых возможностей Канберра расторгла с Парижем договор на поставку субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал.

При этом в Москве и Пекине указали, что новые альянсы могут дестабилизировать ситуацию в тихоокеанском регионе. Как указал посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков, AUKUS неизбежно приведет к ответу других стран региона на потенциальные угрозы.

2 октября глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что союз США, Великобритании и Австралии идет в русле размывания формата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он также отметил, что придуманная Штатами индо-тихоокеанская концепция направлена на развал единой системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.