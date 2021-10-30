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В Госдуме заявили о подрыве Рашкиным авторитета депутатов

Депутат ГД Драпеко: Рашкин подорвал авторитет депутатов
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Заподозренный в незаконной охоте член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин своими действиями подорвал не только свой авторитет, но и доверие ко всем представителям власти. Такое мнение 30 октября высказала депутат Госдумы Елена Драпеко.

По ее словам, Рашкин виноват уже в том, что попал в данную ситуацию. Драпеко добавила, что депутат находится под пристальным вниманием избирателей.

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«Мы представители, и мы должны быть лучшими. Поступок Рашкина подорвал авторитет и доверие ко всем представителям власти», — подчеркнула парламентарий в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Она допустила, что после случившегося Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейдовые мероприятия, в ходе которых услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, а в багажнике — части туши лося.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором видно, как Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

29 октября правоохранители нашли охотничье оружие и разрешение на имя Рашкина на месте разделки животного. В Следственном комитете (СК) России по региону уточнили, что по карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам будут назначены экспертизы.

Спустя день в распоряжении «Известий» появились фотографии этого оружия. На снимке запечатлен карабин с прицелом ночного видения. Также были опубликованы фотографии гильз, обнаруженных на месте стрельбы.

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