В Госдуме оценили победу Дины Авериной на ЧМ по художественной гимнастике

Победа россиянки Дины Авериной на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии стала ответом всем критикам. Об этом 30 октября заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Хочу поздравить наших прославленных гимнасток! Мы гордимся обеими сестрами! Это победа всей федерации художественной гимнастики», — сказал он «Спорт-Экспрессу».

По мнению депутата, судейские скандалы не пошли на пользу спортсменкам, но россиянки оказались настоящими бойцами.

«Наши спортсменки сейчас — кумиры для мальчиков и девочек», — сказал Свищев.

Также политик призвал разработать новый подход по судейству в художественной гимнастике. Сильнейшие спортсмены должны быть застрахованы от ошибок и провокаций, отметил парламентарий.

Ранее в субботу Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, завоевав золото в индивидуальном многоборье, по итогам выступлений с мячом, лентой, булавами и обручем. Спортсменка набрала 108,400 балла. Таким образом, спортсменка побила рекорд другой отечественной гимнастки Евгении Канаевой, выигрывавшей мировые первенства 17 раз.

28 октября президент РФ Владимир Путин поздравил Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. Подобный впечатляющий успех является большой и заслуженной наградой за трудолюбие, талант, искреннюю, безграничную любовь к избранному делу, отметил глава государства.

7 августа на Олимпиаде в Токио Дина Аверина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы.

Работа судей в ходе финала многоборья была подвергнута критике. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Винер-Усманова заявляла, что судейство было вопиющей несправедливостью.