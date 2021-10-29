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Макрон не нашел манипулирования ценами на газ в Европе со стороны РФ
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Макрон не нашел манипулирования ценами на газ в Европе со стороны РФ

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 29 октября, что не нашел свидетельств манипулирования ценами на газ в Европе со стороны России.

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«У меня нет доказательств манипулирования ценами [со стороны Москвы], и я никого не обвиняю», — сказал французский лидер в интервью изданию Financial Times.

По его мнению, снизить цены на энергоносители вряд ли получится, при этом европейским странам необходимо избежать перебоев в поставках и дальнейшего роста цен.

Для этого, считает Макрон, странам G20 необходимо координировать действия производителей и потребителей энергоносителей.

Ранее в пятницу представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия не провоцировала энергетический кризис в Европе. При этом, по его словам, РФ не предприняла необходимые шаги для его смягчения.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что европейцы создали энергокризис своими руками. По ее словам, европейский «зеленый курс» — чересчур амбициозный план перехода на новый тип энергии, «но нельзя отказаться от чего-то, не заменив это чем-то».

26 октября глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что суровая зима в Европе может привести к дальнейшему росту цен на газ. Он также отметил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

За день до этого старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин указал на то, что Россия на данный момент является единственным на мировом рынке поставщиком природного газа, способным помочь Европе в преодолении энергетического кризиса.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но позже снизилась до $600.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу.

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