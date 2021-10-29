Инфляция в еврозоне достигла максимума с 2008 года

В октябре инфляция в 19 странах, которые используют валюту евро, достигла максимальных значений с середины 2008 года. Годовой прирост потребительских цен достиг 4,1% по сравнению с 3,5% в сентябре. Основные причины глобального роста инфляции — это эффект отложенного спроса после отмены противоэпидемических ограничений, а также подорожание энергоносителей, цены на которые в Европе подскочили за год почти на четверть. В еврозоне к этим факторам добавились повышение налогов и проблемы с поставками. Это сдерживает рост промышленного производства, передает телеканал «Известия». Глава Европейского центробанка Кристин Лагард предупредила, что увеличившаяся сверх ожиданий инфляция может создать подъемную силу для зарплат. Сейчас прирост потребительских цен вдвое превосходит целевой показатель ЕЦБ. Аналитики подчеркивают, что резкое повышение инфляции грозит подорвать наметившийся подъем потребления.

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