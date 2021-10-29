Прямой эфир
Мир
Глава OMV рассказал о заполнении газом второй нитки СП-2 до конца года
Мир
В Кремле прокомментировали заявление США о притеснении СМИ в России
Мир
Песков рассказал об ожиданиях Москвы от саммита G20
Общество
Блокпосты для проверки QR-кодов начали устанавливать на въезде в Севастополь
Общество
В оперштабе рассказали о росте коллективного иммунитета в России
Мир
Украина начала поставлять газ Молдавии
Общество
В Кремле оценили слова председателя КС об ограничениях в пандемию
Мир
Политолог оценил заявление Пентагона о военной мощи Китая
Общество
В Минздраве рассказали о влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию женщин
Интернет
Глава Avast в России и СНГ дал рекомендации по кибербезопасности
Сюжет:

Путин сменил посла России на Мальте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин назначил новым послом Мальты Андрея Лопухова. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 29 октября

Закадровый голос: в ГД не исключают новых отставок в правительстве
Парламентарии утвердили кандидатуры на посты министров

«Освободить Малыгина Владимира Ардалионовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Мальта», — говорится в документе.

Лопухов с 2013 по 2017 год был директором департамента безопасности МИД. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса, присвоенный в сентябре 2014 года.

С 9 октября 2017 года являлся директором департамента лингвистического обеспечения МИД. На посту посла он сменил Владимира Малыгина, который занимал эту должность с декабря 2014 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021