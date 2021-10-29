В Кремле оценили слова председателя КС об ограничениях в пандемию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 29 октября, прокомментировал статью председателя Конституционного суда (КС) РФ Валерия Зорькина о том, что во время чрезвычайных ситуаций и пандемий вырастает вероятность вторжения в права человека со стороны законодательной власти.

«Безусловно, это вызовы, с которыми сталкиваемся, такие беспрецедентные, как пандемия коронавируса, так или иначе приводит к поражению граждан в некоторых свободах, речь идет об угрозе жизни, пандемия убивает. Важно делать всё, чтобы минимизировать это поражение в правах», — сказал Песков.

Статья Зорькина была опубликована 28 октября. В ней он отметил, что законодательные меры должны быть соразмерны угрозам и не вести к нарушению конституционных прав.

Председатель КС добавил, что вводимые законами меры по борьбе с угрозами должны быть оправданы защитой конституционных ценностей и пропорциональны степени опасности. Также они не должны вести к нарушению конституционных прав и свобод.

Зорькин уточнил, что Конституционный суд выработал ряд позиций, которые касаются «допустимого ограничения прав и свобод человека и гражданина». Он напомнил, что в Конституции указано, что в России не должны издавать законы, которые отменяют или умаляют права и свободы человека и гражданина.

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