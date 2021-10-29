Песков рассказал об ожиданиях Москвы от саммита G20

Основные ожидания от саммита «Большой двадцатки» (G20) заключаются в том, чтобы понять и сопоставить позиции стран по актуальным проблемам и вызовам. Об этом в пятницу, 29 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«От G20 всегда ожидания одни. Это наиболее компетентный, представительный формат международного взаимодействия. Ожидания в том, чтобы понять и сопоставить позиции стран по основным вызовам», — сказал он на брифинге.

Кроме того, Песков заявил, что G20 является наиболее компетентным и представительным форматом международного взаимодействия, который может и должен обсуждать мировые процессы и стоящие перед государствами вызовы.

Ранее в пятницу стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) по видеосвязи. Как рассказал Песков, российский лидер дважды выступит в ходе саммита.

Также сообщалось, что стороны обсудят проблематику изменения климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.

28 октября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что одной из главных тем на саммите «Большой двадцатки» станет предотвращение новых пандемий в будущем.

Саммит G20 пройдет 30–31 октября в Риме. Главы крупнейших экономик мира встретятся очно впервые с начала пандемии коронавируса.