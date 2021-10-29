В Госдуме предложили новую льготу для владеющих машинами пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить принадлежащие пенсионерам автомобили с мощностью до 150 л. с. от транспортного налога. Об этом 29 октября сообщает RT.

Соответствующее письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«Прошу Вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с.», — говорится в обращении.

Как напомнил законодатель, каждый субъект России вправе на свое усмотрение устанавливать льготные условия уплаты транспортного налога для пенсионеров.

Таким образом, по его словам, в двух соседних регионах условия начисления транспортного налога неравные. Может быть так, привел пример депутат, что в одном регионе пенсионер, имеющий автомобиль мощностью до 150 л. с., полностью освобожден от налога, а в другом — платит половину суммы налога от установленной ставки на автомобиль мощностью до 100 л. с.

При этом, с учетом отсутствия в небольших населенных пунктах системы муниципального транспорта, пенсионеры нуждаются в собственном автомобиле, считает Сухарев.

Ранее, 7 октября, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ФБГОУ ВПО «Российский экономический университет» имени Г. В. Плеханова Руслан Абрамов в беседе с «Известиями» напомнил о том, какие льготы положены пенсионерам.

Эксперт отметил, что пенсионеры не платят налоги на имущество, государство также освобождает пенсионеров от уплаты налогов с некоторых доходов: например, с пенсий и социальных доплат к ним, а также с подарков от организаций. Кроме того, есть льготы по транспортному налогу и компенсация проезда к месту отдыха на территории России и обратно.

До этого, 30 сентября, россиянам объяснили порядок получения выплат из пенсионных накоплений. Выплаты из пенсионных накоплений можно получить двумя способами — на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) или же через портал госуслуг.