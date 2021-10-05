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Эксперт Болибок назвал одышку наиболее наглядным симптомом COVID

Эксперт назвал одышку наиболее наглядным симптомом ковида
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Симптом коронавируса, относящийся к наиболее наглядным, — это одышка. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок во вторник, 5 октября.

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По его словам, потеря обоняния уже давно не является неотъемлемым симптомом вируса: из-за распространения новых штаммов подобная проблема встречается всё реже.

Кашель и высокая температура тоже не обязательные признаки заражения. Картина течения болезни вообще значительно изменилась за последнее время, отметил Болибок. Так, диагностировать заболевание в настоящее время гораздо труднее.

Собеседник указал, что самый простой способ выявить коронавирус — это послушать дыхание пациента. Если у него наблюдается более 20 вдохов в минуту в состоянии покоя, то надо немедленно обратиться к врачу.

«Самое главное, на что надо обращать внимание, — это если человек начинает задыхаться. Просто надо помнить, что если человек тяжести не таскает и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту. Если человек спокойно сидит, но дышит чаще, значит, что-то не в порядке с его легкими», — подчеркнул Болибок в интервью радио Sputnik.

В понедельник, 4 октября, глава Роспотребнадзора России Анна Попова назвала крайне напряженной ситуацию с коронавирусом в стране. По ее словам, в 12 регионах наблюдается рост заболеваемости и только в пяти областях снижается количество новых случаев фиксации COVID-19.

Также в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что динамика распространения COVID-19 в России вызывает серьезное беспокойство.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наблюдении плохой динамики в России с распространением коронавируса. Он призвал власти регионов реагировать и принимать необходимые меры.

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