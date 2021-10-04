Субъектные оценки: новая волна пандемии прирастает за счет регионов

Эпидемическую ситуацию с COVID-19 в России на самом высоком уровне считают тревожной. Об этом 4 октября на заседании координационного совета по коронавирусу заявили премьер Михаил Мишустин и глава Роспотребнадзора Анна Попова . Главный санитарный врач отметила, что сейчас столичные регионы дают не самый высокий удельный вес по заболеваемости. В числе неблагополучных с точки зрения распространения инфекции субъектов названы Брянская и Орловская области, а также Севастополь. Статистика оперштаба подтверждает, что в некоторых регионах за последние четыре недели суточная заболеваемость выросла почти вдвое . Губернаторы предлагают расширить круг людей, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, и обсуждают возможность перевода до трети сотрудников на удаленку . Вирусологи предполагают, что очередная волна будет долгой.

Градус напряжения

Последнюю неделю ежедневный прирост заболевших COVID россиян увеличивался: к 4 октября показатель достиг 25,7 тыс., обновив максимум с 3 января . Борьба с пандемией активно продолжается, отметил на заседании координационного совета по коронавирусу премьер-министр Михаил Мишустин. Ситуация осложняется еще и началом сезона гриппа.

— Динамика, которую мы наблюдаем в последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации. Много пациентов в больницах — в два раза больше, чем в это же время в прошлом году , — заявил председатель правительства.

Ухудшение эпидемиологической ситуации подтвердила и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Заболеваемость COVID увеличилась в 67 регионах, притом в 12 субъектах темпы роста этого показателя составляют 20% и выше . Всё непросто в том числе и в Москве.

Субъектные оценки Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного совета Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

— Ситуация с ковидом не может не внушать тревогу: мы видим очевидный осенний рост заболеваемости. В Москве пока показатели в два раза ниже пиковых значений, тем не менее только за последнюю неделю рост заболеваемости составил порядка 30% и рост госпитализаций больше 20% , что говорит об отрицательной динамике в ситуации с коронавирусом, — рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Надежду одолеть пандемию возлагали на прививочную кампанию. Однако, несмотря на создание во всех регионах необходимых условий для проведения процедуры, по мнению главы кабмина, уровень вакцинации недостаточный, чтобы остановить распространение инфекции. Для привлечения внимания людей столичные власти возобновят лотереи и розыгрыши среди привитых, сообщил Сергей Собянин. Глава Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, призвал включить в национальный календарь прививок вакцинацию от коронавируса. Руководитель Нижегородской области Глеб Никитин предложил сделать эту процедуру обязательной для нового круга людей .

— По согласованию с санитарными врачами на территории субъектов предоставить возможность расширять обязательные контингенты, подлежащие вакцинации, — декретированные категории. Как минимум хотел бы предложить включить в них студентов и сотрудников промышленных предприятий , — сказал нижегородский губернатор.

В регионе собираются повсеместно использовать сертификат о вакцинации, а также обеспечить перевод не менее 30% сотрудников от общей численности на дистанционный режим работы .

Субъектные оценки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Чтобы сдержать прирост заболевших, местные власти ограничили массовые мероприятия, напомнила Анна Попова. Сейчас ни в одном субъекте нельзя устраивать сборы более 3 тыс. человек.

За счет регионов

Глава Роспотребнадзора призвала усилить контроль за соблюдением эпидемиологических правил. Пока что с этим, по ее мнению, есть проблемы . Например, в Брянской и Орловской областях, а также в Севастополе рост новых случаев коронавируса превышает 20%, однако количество контрольных мероприятий и наказаний за нарушения в этих субъектах минимален. Свою лепту в осложнение ситуации внесла поспешность властей: заболеваемость коронавирусом среди пожилых людей, по словам Анны Поповой, растет в 21 из 24 регионов, где для них были сняты ограничения .

Глава Роспотребнадзора отметила, что за прошедшую, 39-ю неделю года заболеваемость выросла на 14%, тогда как за 38-ю — на 9%, а за 37-ю всего на 7%.

— Мы растем достаточно быстро, — резюмировала Анна Попова. — На Москву приходится не более 15%, также 6% и 11% — на Московскую область и Санкт-Петербург. Столичные регионы сегодня дают не самый высокий удельный вес по заболеваемости . Это говорит о выравнивании в целом эпидпроцессов по стране.

Субъектные оценки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Действительно, в некоторых регионах за последний месяц суточная заболеваемость выросла почти в два раза. Такая ситуация, например, в Крыму: на 4 октября там фиксируется 435 новых случаев ковида, а четыре недели назад, 6 сентября, было 244 случая. В Брянской области за то же время суточная заболеваемость увеличилась со 157 до 249 случаев. В Орловской рост больше, чем вдвое: с 78 до 168 .

Уровень смертности почти каждый день бьет абсолютные рекорды: на 3 октября было 890 случаев, что стало максимальным значением за всю пандемию; на 4 октября чуть меньше — 883.

Иммунный ответ

Темпы распространения инфекции в столице ниже пиковых значений могут быть связаны с применением методов специфической диагностики распознавания ковида , считает руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко.

— В Москве хорошо налажено обследование людей с подозрением на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, а сейчас еще стали чаще использовать тестирование на антиген. Кстати, совпадение этих двух реакций — 85% , — пояснил вирусолог.

По его мнению, в регионах таких возможностей меньше, поэтому заболеваемость там все-таки зависит от статистических критериев. Однако он отметил, что на Москву всё равно приходится значительная часть заболевших — 4410 случаев.

Субъектные оценки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В Москве, с одной стороны, большая опасность заражения, так как значительно больше проживает людей. С другой стороны, в регионах уровень прочности ниже, а ресурсы у мегаполиса больше . Кроме того, на протяжении всей пандемии столичные власти принимали наиболее серьезные меры, поэтому имеют накопленный опыт борьбы в инфекцией, — отметил иммунолог, генеральный директор «Клиникал Экседанс Груп» Николай Крючков.

Он предполагает, что сейчас пришла «суперволна», которая будет состоять из нескольких субволн и продлится до весны 2022 года.

— Если возьмем оптимистичный сценарий, то на максимум по заболеваемости выйдем во второй половине октября . Дальше, если все сложится оптимистично, то будет некая стабилизация ситуации, но цифры будут в районе 25 тыс. Ближе к Новому году опять, скорее всего, будет подъем , — прогнозирует эксперт.

Александр Бутенко связывает нынешний рост заболеваемости с невысоким уровнем вакцинации.

— В целом по стране одним компонентом привито 40%, а двумя — 30%. В столице уровень вакцинации тоже не очень значительный, — отметил собеседник «Известий». — В некоторых государствах привито уже от 70% населения, а в небольших странах, таких как Исландия, Мальта, привито почти всё население и там вообще проблем с заболеваемостью нет. То есть вакцинация доказывает свою эффективность.

Субъектные оценки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Александр Бутенко, подчеркнул, что среди тех, кто умирает или кого госпитализируют с тяжелой формой заболевания, практически нет вакцинированных.